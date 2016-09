Erstellt am Freitag, 23. September 2016

Album & Videoclip von Snakeskin: „Tunes For My Santiméa“ ist erschienen

Zehn Jahre nach Veröffentlichung des zweiten, „Canta’Tronic“ genannten Albums vonist heute das dritte Werk der Band erschienen, mit der Tilo Wolff (Lacrimosa) seine Vorstellungen von elektronischer Musik verwirklicht. Zusammen mit Kerstin Doelle und Carina Böhmer hat Wolff an den Songs gearbeitet, die jetzt auf „ Tunes For My Santiméa “ zu hören sind.Zum Song „Keep Me Alive“ ist bereits ein Videoclip erschienen, der in Kooperation mit dem Regisseur Joerg Uebelhart produziert wurde. „Ich wollte dieses Stück visuell umsetzen, weil es der unkommerziellste Titel des Albums ist. Es finden sich ja tatsächlich einige recht poppige Nummern auf der CD, was es bisher bei Snakeskin so noch nicht gab“, so der Sänger.

SNAKESKIN - Keep me alive from Snakeskin on Vimeo.