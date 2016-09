Erstellt am Freitag, 23. September 2016

„Theater Of Dimensions“: Coverartwork und erste Details zum nächsten Album von Xandria

Nach ihrem 2014 erschienenen Album „Sacrificium“ und der EP „Fire & Ashes“ melden sichim kommenden Jahr mit einem neuen Symphonic-Metal-Epos zu Wort. Das nächste Album der Band wird „Theater Of Dimensions“ heißen und am 27. Januar 2017 bei Napalm Records veröffentlicht werden.Neben der Präsentation des Coverartworks verkünden Xandria in einer ersten offiziellen Stellungnahme, dass sie ihren kommenden Longplayer für den schillerndsten halten, den sie jemals produziert haben. Mit den Songs verarbeiteten die Musiker demnach einige der schwersten und emotionalsten Momente ihres Lebens.„Unser Produzent Joost van den Broek hat wieder hervorragende Arbeit geleistet, indem er die Atmosphäre bis ins kleinste Detail erfasst hat. Wir können es kaum erwarten, die Songs mit euch allen zu teilen“, so die Band weiter.Foto: Stephan Heilemann