Sonic Seducer präsentiert: Die Kammer geben ganz besondere Konzerte mit Pauline Paris

Unter dem Motto „Deutsch-Französisches Feingefühl“ haben sich die Musiker vonmit der Französin Pauline Paris zusammengetan und werden im November 2016 und Januar 2017 mit ihr die Bühnen der Republik betreten. Es handelt sich nicht um die erste Zusammenarbeit der Künstler: Im Herbst 2015 entdeckte Die Kammer Paulines Stimme für sich und lud sie ein, am dritten Album „Season III: Solace in Insanity“ mitzuwirken. Auf Pauline Paris' aktueller Platte „Carrousel“ findet sich ebenfalls ein gemeinsamer Song mit dem Namen „Au Lit“.Im Herbst gehen Die Kammer in minimierter Besetzung mit Pauline Paris auf Tour. Die Band, die sich sonst als „Alternatives Orchester“ bezeichnet, besteht acht Mitgliedern, die sich durch mehrstimmigen Gesang, zwei Gitarren, Cello, Violine, Tuba, Bass, Drums, Glockenspiel und diverse andere Instrumente hervortun. Auf der Novembertour werden jedoch lediglich die singenden Hauptcharaktere Matthias Ambré und Marcus Testory anwesend sein und sich mit Pauline Paris eine Bühne teilen. Im Winter wird die Tour dann in voller Besetzung fortgesetzt.Deutsch-Französisches-Feingefühl, Teil 1Pauline Paris, Carrousel-TourSpecial Guest: Die Kammer "minimized"19.11. Söhrewald, Zum Grünen See20.11. Sendenhorst, Haus Siekmann22.11. Oberhausen, Gdanska23.11. Frankfurt/ M., Alte Liebe24.11. Naumburg/ S., Black House25.11. Berlin, Petruskirche26.11. Radeburg, KulturbahnhofDeutsch-Französisches-Feingefühl, Teil 2Die Kammer, Carnival of the Peculiar-TourSpecial Guest: Pauline Paris11.01.17 Bonn, Harmonie12.01.17 Hannover, Lux13.01.17 Bochum, Rockpalast14.01.17 Frankfurt/ M., Das Bett18.01.17 A-Wien, Reigen19.01.17 München, Backstage20.01.17 Kufstein, KuFa21.01.17 Dresden, Puschkin