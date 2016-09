Erstellt am Mittwoch, 21. September 2016

Limitierte und signierte Fan-Edition: Karl Bartos veröffentlicht „Communication“ als umfassende Vinyl-Box

Foto: Patrick Beerhorst

Drei Jahre liegt die letzte Platte vonzurück. Mit „Off The Record“ konnte der Ex-Kraftwerker große Erfolge feiern. Diese rückt nun jedoch nicht erneut in den Fokus der Fans und Sammler, denn am 7. Oktober erscheint der Vorgänger , das 2003 veröffentlichte zweite Soloalbum „Communication“ in einer aufwändig gestalteten Neuauflage. Damals stahlen die ehemaligen Bandkollegen von Kraftwerk mit ihrer ersten Veröffentlichung seit zehn Jahren beinahe die gesamte Aufmerksamkeit, als sie einen Monat vor Bartos ihr Album „Tour De France Soundtracks“ auf den Markt brachten.Karl Bartos sagt über „Communication“ und dessen Inhalt: „Es ist nicht die Aufgabe von Musik, modisch zu sein. Ihr Sinn ist die Kommunikation zwischen den Menschen.“ Auf dem Album kommentiert der Melodienschmied frei nach Andy Warhols Statement „In the future, everyone will be worldfamous for 15 Minutes“ die zunehmende Celebrity-Kultur, in der jeder berühmt sein kann – auf welche Art auch immer.Zu den zehn Tracks des ursprünglichen Werks gesellt sich nun der Bonustrack „Camera Obscura“, als weitere Goodies finden sich in der Box unter anderem zwei 7"-Singles, ein Poster und das Album auf CD im Digipak. Als erste Singleauskopplung der remasterten Wiederveröffentlichung wird der autobiografische Song „Life“ dienen.Die Neuauflage von „Communication“ erscheint als Download sowie in einer auf 1000 Stück limitierten und handsignierten Box-Version mit folgendem delikaten Inhalt:1. 12“ Vinyl-Album2. exklusives DIN A1 Plakat „I´m The Message“3. limitierte 7“-Vinylsingle „Life“4. limitierte 7“-Vinylsingle „15 Minutes Of Fame“5. 1 Photoprint signiert von Karl Bartos6. 3 Prints7. Digipak CD-Album8. USB Card inkl. allen Formaten, plus 12“ Remix-Single (Matthew Herbert), Video, Graphics