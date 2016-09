Veröffentlichungsdatum

Mesh: Last-Minute-Zusatzkonzert in Oberhausen an diesem Sonntag!

Kaum ist das gefeierte Köln-Konzert der Bristoler Electro-Popper um Mark Hockings Geschichte, gibt es freudige Nachrichten für alle, die den Auftritt verpasst haben. Am Sonntag, den 25. September gebenein Zusatzkonzert im Kulttempel Oberhausen - und opfern dafür ihren einzigen freien Tag der Tour zum aktuellen Top12-Album „ Looking Skyward “. Natürlich sind auch die Support-Acts Aesthetic Perfection und Empathy Test mit dabei.Weitere gute Nachrichten in diesem Zusammenhang gibt es zudem: Die Tickets für die Zusatzshow werden zu einem reduzierten Preis angeboten und die Setlist wird eine andere sein als bei den bisherigen Konzerten.21.09. CH-Zürich, X-Tra22.09. München, Backstage23.09. Erfurt, HSD24.09. Frankfurt/M., Das Bett25.09. Oberhausen, Kulttempel26.09. Nürnberg, Hirsch27.09. Berlin, Postbahnhof28.09. Hamburg, Klubsen29.09. Hannover, Musikzentrum30.09. Dresden, Kleinvieh01.10. Mannheim, Alte SeilereiIn Sonic Seducer 09/2016 lest Ihr ein großes Interview mit Mesh zum aktuellen Album!