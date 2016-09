Erstellt am Montag, 19. September 2016

In Flames: Live-Mitschnitt erscheint am Freitag / Studio-Album „Battles“ mit neuem Drummer / aktuelle Videoclips

Kurz vor der Veröffentlichung ihrer Live-DVD „Sounds From The Heart Of Gothenburg“ am 23. September gibt es reichlich News aus dem Hause. Dass ihr Konzertmitschnitt nicht nur auf DVD erscheint, ist kein Geheimnis mehr. Die im vergangenen Jahr im Scandinavium in Göteborg vor 10.000 begeisterten Zuschauern aufgenommene Show der Band um Sänger Anders Fridén wird ebenso als 20 Tracks umfassende Doppel-CD-Version im Digipak, als 3-LP-Set auf farbigem Vinyl, DVD und Blu-ray mit Doppel-CD sowie in verschiedenen Box-Set-Variationen erscheinen.Einen ersten Einblick in das 90-minütige Spektakel liefert der Live-Clip zu „The Chosen Pessimist“:Auch im Studio waren die Schweden von Februar bis April 2016 wieder aktiv, um ihr im November erscheinendes Studio-Album „Battles“ einzuspielen – ohne ihren bisherigen Drummer Daniel Svensson. Dieser hatte die Band nach vielen Jahren als Schlagzeuger verlassen, um sich anderen Projekten zu widmen. „Unser zwölftes Album ist das erste, das wir seit 1998 ohne ihn veröffentlichen werden. Als wir ohne ihn ins Studio gingen, fühlte es sich sehr seltsam an. Wir wussten damals nicht, ob wir ihn jemals ersetzt bekämen, und ohne ihn Musik zu machen, war, als würde ein ganz großer Teil von In Flames einfach fehlen“, heißt es seitens der Band.Joe Rickard heißt der neue Mann am Schlagzeug, den In Flames über ihren Produzenten Howard Benson kennenlernten. Die Band findet nur lobende Worte für ihren Neuzugang: „ Joe ist ein Naturtalent, bei ihm sieht alles ganz einfach aus. Und als wir sahen, wie umstandslos er unsere Songs einspielte, wussten wir, dass es keinen Besseren für uns gibt.“ Mehr zu In Flames und „Battles“ lest ihr in der kommenden Ausgabe von Sonic Seducer.Am 11. November erscheint das nächste Album, zu dessen erster Single-Auskopplung „The End“ ein Video erschienen ist, dass ihr hier ansehen könnt: