Eines der Festival-Highlights der kommenden Wochen verspricht das von Sonic Seducer präsentiertein Hameln zu werden, für das in den vergangenen Monaten so hochkarätige Acts wie Zombie Boy ( wir berichteten ), Moonspell , Christian Death, Welle: Erdball undDas Ich bestätigt wurden.Wann welche Band am 14. und 15.10. auf welcher der insgesamt vier Indoor-Bühnen auftreten wird, steht nun ebenfalls nahezu vollständig fest. Klickt einfach auf die beiden Abbildungen oder besucht die Webseite des Veranstalters Neben den Konzerten werden zahlreiche Workshops, Lesungen und der beliebte Mystic Halloween Market, der bis zum 16. Oktober auch Besuchern offensteht, die keine Eintrittskarte für das Festival besitzen, für Abwechslung sorgen.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Autumn Moon Festival: Alle Bands, alle Spielzeiten - die Running Order steht! Autumn Moon Festival 2016: Alle Bands, alle Spielzeiten - die Running Order steht! Eines der Festival-Highlights der kommenden Wochen verspricht das von Sonic Seducer präsentierte Autumn Moon in Hameln zu werden, für das in den vergangenen Monaten...

Hoher Charteinstieg: "Skeleton Tree" von Nick Cave & The Bad Seeds Hoher Charteinstieg: „Skeleton Tree“ von Nick Cave & The Bad Seeds Der Aufwand hat sich gelohnt: „One More Time With Feeling“, die Musikdokumentation, mit der Nick Cave & The Bad Seeds die Entstehung ihres vor gut einer Woche erschienenen Albums ...

Schwingen das Tanzbein: BerlinskiBeat mit Album & Videoclip Schwingen das Tanzbein: BerlinskiBeat mit Album & Videoclip Beschwingt und inspiriert von den Goldenen Zwanzigern zeigen sich BerlinskiBeat, die Band, mit der sich die Könige der Spielleute, Corvus Corax, von einer ganz anderen musikalischen Seite...

Exklusive Videopremiere: "Sexschuss" von Heldmaschine! Exklusive Videopremiere: „Sexschuss“ von Heldmaschine! „Sexsucht, manischer Online- oder Pornokonsum. Die permanente Verfügbarkeit sämtlicher Realitäten als sogenannte Freiheit des Einzelnen… wohin führt uns das?“, fragten sich die Jungs von...

Auf weißem Vinyl: Limitierte 7“-Single "Innocence" von Tarja / nur 149 Exemplare Auf weißem Vinyl: Limitierte 7“-Single „Innocence“ von Tarja / nur 149 Exemplare Das Highlight der Limited Edition der jüngsten Icons-Sonderausgabe von Sonic Seducer kann sich nicht nur hören, sondern richtig sehen lassen: Auf weißem Vinyl wurde...

dArtagnan: Gold-Edition von "Seit an Seit" mit Live-Bonus-CD kommt im November dArtagnan: Gold-Edition von „Seit an Seit“ mit Live-Bonus-CD kommt im November „Einer für alle, alle für einen!“, diesen Spruch kennt jeder. Das Nürnberger Trio dArtagnan hat ihn sich sehr zu Herzen genommen und im Frühjahr diesen Jahres sein Album...

Alle Mann an Bord: In Extremo live & unplugged auf dem Rhein Alle Mann an Bord: In Extremo live & unplugged auf dem Rhein Nach ihrem jüngsten Chart-Volltreffer mit „Quid Pro Quo“ segeln In Extremo bereits zum nächsten Erfolg. Passend zum Song „Störtebeker“ haben die Mittelalter-Rocker für die...

Erstes Album seit 20 Jahren: "In Flux" von Derrière Le Miroir Erstes Album seit 20 Jahren: „In Flux“ von Derrière Le Miroir In den 1990er Jahren brachten sie mehrere Alben heraus, die von stimmungsvollen Wave-Pop-Klängen charakterisiert waren. Das bisher letzte, „Thieves & Kisses“, liegt bereits 20 Jahre

Düstere Klassik: The Dark Tenor meldet sich mit "Nightfall Symphony" zurück Düstere Pop-Klassik: The Dark Tenor meldet sich mit „Nightfall Symphony“ zurück Vom Licht ins Dunkel begibt sich The Dark Tenor, dessen 2014 erschienenes Debütalbum „Symphony Of Light“ bald eine Fortsetzung erfährt. Am 30. September 2016...