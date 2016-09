Erstellt am Freitag, 16. September 2016

Schwingen das Tanzbein: BerlinskiBeat mit Album & Videoclip

Beschwingt und inspiriert von den Goldenen Zwanzigern zeigen sich, die Band, mit der sich die Könige der Spielleute, Corvus Corax, von einer ganz anderen musikalischen Seite zeigen. Bestes Beispiel dafür ist ihr jüngstes Album „Fräulein könn’ Sie linksrum tanzen“, zu dem bereits ein offizieller Videoclip existiert.Ein bisschen Spaß muss sein? Na, klar was denn sonst. BerlinskiBeat sind gerade mit ihrem neuen Album auf Tour . „Wir sind ja dafür da, um den Leuten die gute Laune zurückzubringen. Es geht um das Berlin der Zwanzigerjahre, und das war damals eigentlich genauso multikulti wie heute“, verrät Frontmann Castus im Gespräch mit Sonic Seducer, das in voller Länge in der kommenden Oktoberausgabe nachzulesen ist. Berlinski Beat „Fräulein könn’ Sie linksrum tanzen“Tracklist01. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da02. Der Mann mit dem Koks ist da03. Haus auf Rädern04. BollinskiLied05. Damenwahl06. Fräulein, könn' Sie linksrum tanzen07. Du hast mich belogen08. Es fällt Regen09. Ick fahr im Kreis10. Can CanFoto: Christian Ermel