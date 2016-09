Erstellt am Freitag, 16. September 2016

Exklusive Videopremiere: „Sexschuss“ von Heldmaschine!

„Sexsucht, manischer Online- oder Pornokonsum. Die permanente Verfügbarkeit sämtlicher Realitäten als sogenannte Freiheit des Einzelnen… wohin führt uns das?“, fragten sich die Jungs von, deren nächstes Album „Himmelskörper“ am 04. November 2016 erscheinen wird. „Sexschuss“ , die erste Vorabsingle wird morgen, am 17. September 2016, exklusiv online veröffentlicht. Der Videoclip zum Song ist bereits heute zu sehen – exklusiv an dieser Stelle. Viel Spaß bei der Premiere:Die „Himmelskörper“-Tour von Heldmaschine ist in vollem Gange, Sonic Seducer präsentiert die Termine 2017.03.02.17 Lübeck,Riders Café04.02.17 Flensburg, Roxy08.02.17 Hamburg, Logo09.02.17 Hannover, Lux10.02.17 Leipzig, Felsenkeller11.02.17 Berlin, Nuke Club16.02.17 Wolfenbüttel, Kuba17.02.17 Paderborn, Kulturwerkstatt19.02.17 Köln, Bahnhof Ehrenfeld24.02.17 Oberhausen, Turbinenhalle25.02.17 Weinheim, Café Central26.02.17 Trier, Mergener Hof12.05.17 Koblenz, Cafe Hahn13.05.17 Coppengrave, CheckpointInfos und Eintrittskarten für die komplette Tour sind im TICKETSHOP erhältlich.