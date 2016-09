Erstellt am Donnerstag, 15. September 2016

Auf weißem Vinyl: Limitierte 7“-Single „Innocence“ von Tarja / nur 149 Exemplare

Das Highlight der Limited Edition der jüngsten Icons-Sonderausgabe von Sonic Seducer kann sich nicht nur hören, sondern richtig sehen lassen: Auf weißem Vinyl wurde dieweltweit. Das exklusive Sammlerstück ist ausschließlich in Verbindung mit der Limited Edition der Sonderedition Icons von Sonic Seducer erhältlich – nur solange der Vorrat reicht. Mit beiliegender CD-Version Tracklist Vinyl:A) Innocence (Radio Edit)B) Innocence (Video Version)Tracklist CD:01. Innocence (Radio Edit)02. Innocence (Video Version)Im Lieferumfang inbegriffen ist neben dem umfangreichen Magazin, das sich mit den Einflussgebern der beliebtesten Stars der Szene beschäftigt, diemit folgenden Songs:01. Leæther Strip - Black Celebration (Seduced Edit)02. Dead When I Found Her - Fly On The Windscreen03. Randolph's Grin - A Question Of Lust04. And Then She Came - Sometimes05. Agent Side Grinder - A Question Of Time06. Torul - Stripped07. Forced To Mode - Here Is The House (live)08. MRDTC - New DressDirekt ZUM ARTIKEL