Erstellt am Donnerstag, 15. September 2016

dArtagnan: Gold-Edition von „Seit an Seit“ mit Live-Bonus-CD kommt im November

„Einer für alle, alle für einen!“, diesen Spruch kennt jeder. Das Nürnberger Triohat ihn sich sehr zu Herzen genommen und im Frühjahr diesen Jahres sein Album „Seit an Seit“ veröffentlicht. Darauf zu finden waren Heldenhymnen, stimmungsvolle Balladen, augenzwinkernde Lieder über Frauen und eigentlich alles, was das Herz des Folk Rock-Fans begehrt. Ben Metzner, Tim Bernard und Felix Fischer nennen ihre musikalische Kreation lieber Musketier-Rock - wir haben sie in Sonic Seducer Ausgabe 03-2016 ausführlich vorgestellt.Über "Seit an Seit" und das dazugehörende Songwriting sagt Felix: „Wir haben uns in dieser Hinsicht oder von musikalischer Seite nichts aus der Hand nehmen lassen. Die Anfrage, ob wir einen Songwriter hinzunehmen möchten, kam natürlich, allerdings war Ben so schnell und so gut, dass dies überhaupt nicht notwendig war. Zweimal die Woche kam er mit einem neuen Stück an. Was in der Zukunft passieren wird, ist natürlich offen, aber aktuell war Ben einfach unschlagbar.“Dass ihr Debütalbum es bis auf Platz 7 der offiziellen deutschen Albumcharts schaffen und sich 14 Wochen in den Top 100 halten würde, hätte das Trio, das sich seit frühester Kindheit kennt, wohl selbst nicht erwartet. Am 04. November 2016 veröffentlichen sie „Seit an Seit“ als Gold-Edition, die neben den regulären Tracks des Albums auch einen exklusiven Unheilig-Remix des Songs „Komm mit“ enthält. Obendrein gibt es noch drei neue Lieder auf der Scheibe zu finden, die klangvolle Namen wie „Nebelmeer“, „Für dich“ und „Bella ciao“ haben.Zusätzlich zu den neuen Titeln enthält die Neuauflage eine Live-CD mit zwölf Songs, die während der ersten Tour der Band mitgeschnitten wurden. Produziert wurde die Platte von Thomas Heimann-Trosien, der auch schon mit Größen wie Schandmaul, In Extremo und Saltatio Mortis zusammengearbeitet hat. „Seit an Seit“ in der Gold-Edition erscheint als Download, Digipak sowie als umfangreich ausgestattete Fanbox. Tracklist:CD 101. Seit an Seit02. Ehre wem Ehre gebühret03. Komm mit04. Bis zum letzten Atemzug05. Meine Liebste, Jolie06. En Garde07. So wie du08. Für immer dein09. 7 Meilen10. Freiheit11. Tourdion12. Rabenballade13. Mann mit der eisernen Maske14. Heldenlied15. Nebelmeer16. Für dich17. Bella ciao18. Komm mit (Unheilig Remix)Live Bonus-Disc01. Intro02. Mann mit der eisernen Maske03. Meine Liebste, Jolie04. Ehre wem Ehre gebühret05. Komm mit06. Bis zum letzten Atemzug07. Tourdion08. Für immer dein09. 7 Meilen10. En Garde11. Seit an Seit12. HeldenliedIm Oktober gehen dArtagnan auf von Sonic Seducer präsentierte Tour:12.10. München, Backstage Club13.10. Frankfurt, Nachtleben14.10. Dresden, Tante Ju15.10. Köln, MTC16.10. Leipzig, Moritzbastei19.10. Hannover, Lux20.10. Berlin, Maze21.10. Hamburg, Logo22.10. Stuttgart, ClubCann23.10. Oberhausen, Kulttempel