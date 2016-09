Erstellt am Donnerstag, 15. September 2016

Alle Mann an Bord: In Extremo live & unplugged auf dem Rhein

Nach ihrem jüngsten Chart-Volltreffer mit „Quid Pro Quo" segelnbereits zum nächsten Erfolg. Passend zum Song „Störtebeker" haben die Mittelalter-Rocker für die Vorweihnachtszeit zwei Unplugged-Konzerte auf einem Rhein-Dampfer geplant. Nach dem gelungenen Schiffahrt-Event zum 20. Bandjubiläum wird die komplette In-Extremo-Besatzung am 16. und 17. Dezember 2016 unter dem Motto „Uferlos" in Köln anlegen, um ihre Fans willkommen zu heißen; als Vorband sorgen die Spielleute Pampatut für die passende Einstimmung.„Schon 2015 kam uns die Idee mit der Schifffahrt sehr spontan und hat sich als echter Höhepunkt erweisen, von dem wir heute noch gerne sprechen. Im Grunde war uns allen damals schon klar – das machen wir garantiert noch mal, und nun ist es soweit!", frohlocken In Extremo. Die Anzahl der Eintrittskarten ist auf 1.200 pro Show begrenzt, Tickets für die beiden Konzerte sind exklusiv auf www.inextremo-tickets.de erhältlich. Ein neues Interview mit In Extremo jetzt auch in Sonic Seducer 09-2016 Sonic Seducer präsentiert: In Extremo live(Support: Hämatom*)28.09. AT-Wien, Gasometer29.09. München, Zenith*30.09. Köln, Palladium07.10. Bielefeld, Ringlokschuppen*08.10. Bremen, Pier 2*12.10. Saarbrücken, Saarlandhalle*13.10. Oberhausen, Turbinenhalle*14.10. Dresden, Alter Schlachthof*15.10. Hannover, Swiss Life Hall*20.10. CH-Zürich, Komplex 457*21.10. Wiesbaden, Schlachthof*22.10. Stuttgart, Porsche Arena*27.10. Hamburg, Docks28.10. Erfurt, Thüringenhalle29.10. Berlin, Columbiahalle