Erstellt am Mittwoch, 14. September 2016

Erstes Album seit 20 Jahren: „In Flux“ von Derrière Le Miroir

„Eine unserer Überlegungen war, dass ein mögliches weiteres Album ziemlich genau zwanzig Jahre nach ,Thieves & Kisses’ erscheinen sollte, sozusagen als kleines Jubiläum“

In den 1990er Jahren brachten sie mehrere Alben heraus, die von stimmungsvollen Wave-Pop-Klängen charakterisiert waren. Das bisher letzte, „Thieves & Kisses“, liegt bereits 20 Jahre zurück.Jetzt beschlossen, einen weiteren Anlauf zu wagen und nach der 2014 erschienenen Single „Lift Me Up“ einen neuen Longplayer zu veröffentlichen, der „In Flux“ heißen und voraussichtlich am 28. Oktober 2016 erscheinen wird., begründet die Band um Nicole Rellum und Ralf Jesek (In My Rosary, jetzt I-M-R) ihren Entschluss.Neben zwölf neuen Liedern beinhaltet die CD-Version das komplette erste Demotape „Devant Les Mots“ von 1992.