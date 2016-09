Erstellt am Mittwoch, 14. September 2016

Düstere Pop-Klassik: The Dark Tenor meldet sich mit „Nightfall Symphony“ zurück

Vom Licht ins Dunkel begibt sich, dessen 2014 erschienenes Debütalbum „Symphony Of Light“ bald eine Fortsetzung erfährt. Am 30. September 2016 veröffentlicht das maskierte Phantom ein weiteres Album, das ganz im Zeichen zwischen Pop und Klassik angesiedelter Klänge steht. „Nightfall Symphony“ ( hier vorbestellen ) heißt das Werk, mithilfe dessen sich The Dark Tenor „aus der Unterwelt heraus rettet, um in die Realität und das Licht zurückzukehren“, wie der Künstler selbst es formuliert.„Die Zeit des Songwritings war für mich eine emotional schwierige Zeit. Ich denke, ich bin durch dieses Album nicht nur musikalisch gewachsen, sondern auch persönlich. Die Stücke repräsentieren das, was in den letzten beiden Jahren in meinem Leben geschehen ist, nur eben in eine Fantasy-Geschichte überführt“, erzählt The Dark Tenor, dessen kommendes Album in Kooperation mit dem Chor der Deutschen Oper Berlin und Mitgliedern aus dessen Musikerensemble entstanden ist. Mehr zum Thema demnächst in Sonic Seducer.Im Frühjahr 2017 folgt die Tour, Eintrittskarten sind im Ticketshop erhältlich.10.02.17. Köln, Kulturkirche11.02.17. Bochum, Christuskirche12.02.17. Osnabrück, Rosenhof14.02.17. Bremen, Modernes15.02.17. Hamburg, Markthalle16.02.17. Leipzig, Haus Auensee17.02.17. Nürnberg, Meistersingerhalle (Kleiner Saal)18.02.17. Stuttgart, Im Wizemann20.02.17. München, Carl Orff Saal21.02.17. Frankfurt/M., Batschkapp22.02.17. Düsseldorf, Savoy Theater23.02.17. Magdeburg, Johanniskirche25.02.17. Erfurt, Alte Oper26.02.17. Berlin, Huxleys27.02.17. Hannover, Theater am AegiFoto: Alexandra Maria Sira