Erstellt am Dienstag, 13. September 2016

Frisch aus der Druckerei: Die exklusive Lord Of The Lost Chronik ist da - nur 499 Exemplare!

Gute Nachrichten für alle Fans der Dark-Rock-Formation um Chris Harms: Soeben erreichte uns die vollständige Lieferung der exklusiven, auf 499 Exemplare limitiertenChronik von Sonic Seducer – der Versand bereits vorbestellter Exemplare läuft auf Hochtouren. Wer noch keines der Bücher geordert hat, sollte sich beeilen, denn wie immer gilt: Lieferung nur solange der Vorrat reicht.Aufbietet die Lord Of The Lost Chronik, Konzertberichte, CD-Kritiken und viele zuvor teils unveröffentlichte Fotos aus den privaten Archiven und den Jugendjahren der Musiker. Lest und erfahrt alles Wissenswerte über die gesamte Bandhistorie – von der Vorgeschichte und frühen Nebenprojekten bis zur erfolgreichen Gegenwart von Lord Of The Lost. Zum Lieferumfang gehört eine von allen Bandmitgliedern



Ebenfalls erhältlich:

Sonic Seducer 09/2016 Limited Edition mit dem dritten Teil eines fast 3 Meter breiten Megaposters von Lord Of The Lost sowie der dritten von insgesamt fünf handsignierten Autogrammkarten der Bandmitglieder.



Auch als Komplettset erhältlich.