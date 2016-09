Erstellt am Mittwoch, 07. September 2016

Leaves' Eyes: Single „Fires In The North“ erscheint Anfang Oktober

Nach dem Ausstieg von Liv Kristine beiwurde es keineswegs ruhig um die Symphonic Metal-Formation. Eine Nachfolgerin war schnell gefunden: Elina Siirala, die aus einer Musikerfamilie stammt und an der Sibelius Akademie in Finnland studiert hat, übernahm den Posten. Nach Konzerten in Europa und Asien ist es jetzt an der Zeit, neues Material zu veröffentlichen: Am 07. Oktober erscheint die Single „Fires In The North“, die neben zwei Ausführungen des Titelsongs neue Versionen von „Edge Of Steel“, „Sacred Vow“ und „Swords In Rock“ enthält.Sängerin Elina sagt über „Fires In The North“: „Der Song hat einen tollen Rock-Vibe und ist ziemlich episch mit Chören und einer tollen Melodieführung. Ihn aufzunehmen, war großartig, und ich hatte viel Spaß. Aufnahmen zu machen, gehörte nie zu meinen Lieblingsaktivitäten, ich singe lieber live. Ich muss mich schon sehr wohl fühlen, um mein Bestes geben zu können, aber mit Tosso Bauer und Alex Krull zu arbeiten war einfach superleicht.“Tracklist01. Fires In The North02. Fires In The North (Acoustic Version)03. Edge Of Steel (2016 Version)04. Sacred Vow (2016 Version)05. Swords In Rock (2016 Version)