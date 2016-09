Erstellt am Mittwoch, 07. September 2016

„reLive“: Diary Of Dreams veröffentlichen zweites Live-Album auf zwei CDs

Foto: Daniela Vorndran



Elf Jahre ist es her, dass die Band um Adrian Hates ihren ersten Live-Mitschnitt „Alive“ herausbrachte. Am 16. September veröffentlichenauf zwei CDs im Digipak „reLive“, das Aufnahmen der Konzerte in Hamburg, Leipzig und Berlin aus dem November des letzten Jahres beinhaltet. Mit insgesamt 22 Tracks können die Konzertabende noch einmal im heimischen Wohnzimmer rekapituliert werden.Auf eine übermäßige Nachbearbeitung der Aufnahmen wurde seitens Adrian Hates und Mixer Thomas Hannes verzichtet: „Ich wollte, dass die Produktion nicht zu Tode poliert wird, dass nicht die Ecken und Kanten, das Raue, das Martialischere, Brutalere, was eine Liveaufnahme einfach mit sich bringt, durch Neuaufnahmen der Instrumente oder solcherlei übertüncht wird. Denn wenn man über Liveaufnahmen letztendlich die Gitarren neu einspielt, ebenso die Drums oder am Ende sogar die Gesänge neu aufnimmt, dann begeht man Betrug: und zwar vor allem an sich selber“, erklärt Hates. Mehr zu Diary Of Dreams lest ihr im ausführlichen Interview in der aktuellen Ausgabe von Sonic Seducer.01. Schwarz02. Sinferno03. Malum04. MenschFeind05. Psycho-Logic06. Krank07. Butterfly:Dance!08. Giftraum09. Soul Stripper10. Ikarus11. Schuldig!01. Choir Hotel02. Mythology Of Violence03. The Colors Of Grey04. Dogs Of War05. Grau im Licht06. A Dark Embrace07. Endless nights08. Undividable09. The Plague10. King of Nowhere11. Kindrom16.09.2016 Krefeld, Kulturfabrik17.09.2016 Dresden, Reithalle Strasse E18.09.2016 Heidelberg, halle02