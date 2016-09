Erstellt am Dienstag, 06. September 2016

Heldmaschine: Neues Album kommt im November / Teaser online / Tournee

Das wird ein heißer Herbst für René Anlauff und seine Bandkollegen. Die Jungs vonsind nicht nur ab Ende Oktober mit Megaherz und Erdling auf Tour, sie haben auch fleißig ein neues Album eingezimmert. Am 04. November erscheint „Himmelskörper“, das mit scharfkantigen Industrial-Riffs sowie bohrenden Electro-Sounds angekündigt wird.Die Vorab-Single „Sexschuss“ ist ab dem 17. September nur online erhältlich. Auf der Single findet sich auch ein Remix von Lord Of The Lost. Anzumerken ist hier zudem, dass LOTL-Bandkopf Chris Harms mit Kollege Gared Dirge die Produktion des Titels übernommen hatte und so in doppelter Form einen Beitrag zur Single leistete. Den Teaser zur neuen Single seht Ihr hier:Zur Entstehung von „Himmelskörper“ sagt Sänger René: „Dieses Pulverfass an Angst, Meinungsmache und Zukunftsunsicherheit hat uns natürlich angetrieben, denn als Menschen berührt und beschäftigt uns das alles sehr“ und Drummer Dirk ergänzt: „Wir wollen eher auf die Themen aufmerksam machen, anstatt zu belehren.“Für alle, die nicht mehr bis zur Veröffentlichung warten können, gibt der Teaser einen ersten Einblick:Im Februar 2017 gehen Heldmaschine auf Tour, präsentiert von Sonic Seducer. Die Stationen:03.02.2017 Lübeck,Riders Café04.02.2017 Flensburg, Roxy08.02.2017 Hamburg, Logo09.02.2017 Hannover, Lux10.02.2017 Leipzig, Felsenkeller11.02.2017 Berlin, Nuke Club16.02.2017 Wolfenbüttel, Kuba17.02.2017 Paderborn, Kulturwerkstatt19.02.2017 Köln, Bahnhof Ehrenfeld24.02.2017 Oberhausen, Turbinenhalle25.02.2017 Weinheim, Café Central26.02.2017 Trier, Mergener Hof12.05.2017 Koblenz, Cafe Hahn13.05.2017 Coppengrave, Checkpoint