Erstellt am Dienstag, 06. September 2016

Neue Partyreihe in Berlin: Nik Page und Dennis Schober laden zum Tanze

Nik Page und der Frannz Club Berlin laden im Rahmen einer neuen Partyreihe unter dem Labelin die Hauptstadt. Gemeinsam mit wechselnden Szenegrößen wird der Blind Passenger-Fronter an den Decks stehen und in der angesagten Clublocation auf dem Gelände der Kulturbrauerei die tanzwütigen Gäste ordentlich in Bewegung versetzen.Los geht’s am 30. September: Dennis Schober, bekannter und beliebter Frontmann von Solitary Experiments, wird gemeinsam mit Nik die Partyreihe eröffnen. Von Electro und Futurepop bis EBM wird alles gespielt, was in Beine und Hüften geht. Wannsee Records stiften zur Feier des Tages für die ersten 100 Gäste eine Gratis-CD.