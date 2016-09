Erstellt am Montag, 05. September 2016

Torul retten die Liebe: Videoclip zur neuen Single „Saviour Of Love“ online

Seit dem 02. September ist mit „Saviour Of Love“ eine neue Single vonerhältlich und damit der erste Vorbote für das am 23. September erscheinende Album „Reset“. Im typischen Torul-Sound legt das Musikstück los, und Bandneuzugang Maj Valerij, der den im Februar ausgeschiedenen Sänger Jan Jenko ersetzt, überzeugt mit dem ersten Ton. Mehr Informationen zu Torul und dem neuen Langspieler lest ihr in der kommenden Ausgabe von Sonic Seducer.Den Clip zu „Saviour Of Love“ haben die Slowenen wohl bewusst düster gehalten. Das Video, in dem die Band vor Leinwänden ihren Song performt, seht ihr hier:Torul-Fans hergelesen: Exklusiv für die Depeche Mode Tribute-Compilation „30 Years Of Black Celebration“ coverten die Slowenen den Evergreen „Stripped“. Hier bekommt Ihr die CD mitsamt dem ICONS-Magazin von Sonic Seducer.