Erstellt am Freitag, 02. September 2016

Front 242, Faderhead, In Strict Confidence u.a.: Neue Bestätigungen für das E-tropolis 2017

in Oberhausen – kein Event ist „bässer, härter, lauter“! Am 18. März 2017 geht dasmit Schwerpunkt auf EBM, Electro, Synthpop und Industrial in die nächste Runde, präsentiert von Sonic Seducer. Das Line-Up hat just kräftig zugelegt und trumpft nun mit den Begründern des EBM-Genres auf: Die legendären, die ikonenhaftenaus Belgien werden das Programm anführen!Ebenfalls neu bestätigt sindmit einem Oldschool-Set und. Damit wären elf von 15 Acts fix, die sich zwei Stages in der Turbinenhalle teilen werden, denn schon länger ist klar, dass man auch Solar Fake, Solitary Experiments, Tyske Ludder, The Invincible Spirit, Cryo und Wulfband hemmungslos abfeiern darf. Full force ahead!Tickets und nähere Infos auf der Festival-Homepage.